Суды всех инстанций и юрисдикций должны следить за судебной практикой Верховного Суда и учитывать ее – Верховный Суд

Только в 2024 году Верховный Суд сформулировал более 500 правовых позиций, но нужно, чтобы о них узнали суды.

Источник фото: Верховный Суд

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко 20 сентября на конференции «Обеспечение единства судебной практики в делах, связанных с войной», сообщил, что крайне важно, чтобы суды первой и апелляционной инстанции следили за практикой Верховного Суда и учитывали ее при принятии собственных судебных решений.

"За последний год Верховный Суд сформулировал более 500 правовых выводов во всех юрисдикциях, и очень важно, чтобы суды всех инстанций следили за практикой ВС и использовали сложившиеся правовые позиции при рассмотрении дел", - рассказал Станислав Кравченко.

Вместе с тем председатель Верховного Суда отметил, что важно, чтобы судьи первой и апелляционной инстанции вообще узнали о том, что существуют соответствующие правовые позиции Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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