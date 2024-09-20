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В США шериф во время спора застрелил судью в его рабочем кабинете

15:59, 20 сентября 2024
Окружной судья погиб в результате стрельбы в здании суда американского города Уайтсберг в штате Кентукки.
В США шериф во время спора застрелил судью в его рабочем кабинете
Фото: mountain-topmedia.com
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В четверг, 19 сентября, в американском штата Кентукки в здании суда округа Летчер несколькими выстрелами был убит окружной судья Кевин Маллинс, после чего на месте преступления без сопротивления был задержан шериф округа Шон Стайнс. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции.

Отмечается, что в городе Уайтсберг 54-летний судья был застрелен в ходе спора, но полиция пока не разъяснила, о чем был спор и каковы могли быть мотивы стрелявшего.

Как пишет местная газета Mountain Eagle, шериф Стайнс пришел в приемную судьи и сказал служащим суда, что ему нужно поговорить с судьей Маллинсом наедине.

Стайнс и Маллинс и вдвоем зашли в кабинет судьи и закрыли за собой дверь, после чего раздались выстрелы.

По данным газеты, шериф Стайнс вышел в фойе суда с поднятыми руками и сдался полиции.

В здании суда в момент стрельбы было около 50 человек, никто из них не пострадал.

Генеральный прокурор штата Рассел Коулман на своей странице в соцсети X заявил, что его ведомство тщательно расследует это происшествие и добьется торжества правосудия.

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