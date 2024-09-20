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Владимир Зеленский сообщил, есть ли у Украины план «Б», если Джо Байден не поддержит план победы

15:49, 20 сентября 2024
Украина уже живет по «плану Б», – сказал Президент Зеленский.
Владимир Зеленский сообщил, есть ли у Украины план «Б», если Джо Байден не поддержит план победы
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что не видел стратегию президента США Джо Байдена по завершению войны. В то же время он не исключает возможность ознакомиться с документом во время визита в Вашингтон.

"О стратегии президента Байдена - а я ее не видел, и если он поделится - с удовольствием ознакомлюсь", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В то же время, отвечая на вопрос, что будет, если Байден не поддержит план победы и есть ли у Украины на этот случай план "Б", Зеленский сказал: "Мы уже в плане Б живем и боремся".

По словам Зеленского плана "А" на войну не было никогда, поскольку планом "А" было не допустить полномасштабного вторжения рф.

Напомним, Зеленский в Вашингтоне на следующей неделе встретится с вице-президентом США и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Гаррис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом. В частности, он должен представить план победы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский заявил, что план победы полностью подготовлен.

По словам Президента, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

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