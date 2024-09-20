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Легендарная казацкая чайка «Пресвятая Покрова» прибудет зимовать в Лондон

22:00, 20 сентября 2024
Чайка «Пресвятая Покрова» преодолела 30 тысяч миль из Львова и теперь в Лондоне.
Легендарная казацкая чайка «Пресвятая Покрова» прибудет зимовать в Лондон
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Легендарная казацкая чайка «Пресвятая Покрова», созданная во Львове 32 года назад, 28 сентября прибудет в Лондон, где проведет зимний сезон. Об этом сообщили организаторы события.

Эта лодка, построенная в 1992 году по образцу боевого судна XVIII века, уже прошла около 30 тысяч морских миль вокруг Европы. «Это больше, чем просто путешествие лодки - это чествование богатой морской истории Украины. Вы сможете увидеть собственными глазами символ украинского морского наследия, почувствовать дух казаков и их несокрушимую силу», - отметили создатели чайки.

На встречу чайки в порту Лондона состоится торжественная церемония с участием официальных лиц, где будут рассказывать об исторической важности корабля и украинской морской идентичности. Гостям также предложат традиционные казацкие вкусности.

Чайка отправилась в свое путешествие 13 сентября под руководством капитанов Тараса Беняха и Мирона Гуменецкого. «Мы получили специальное разрешение на выезд из-за границы, чтобы мы имели возможность спровадить чайку в Англию, где запланирована ее встреча. Приехали в конце августа и три недели работали над подготовкой к походу, делали паруса текущий ремонт», - рассказал Бенях, добавив, что экипаж состоит из семи моряков: шестеро украинцев и один француз.

Во время плавания лодка столкнулась со штормом, но, по словам капитана, чайка выдержала все испытания: «Мы очень рады, что лодка хорошо себя ведет после ремонта».

По прибытии «Пресвятая Покрова» останется зимовать в Лондоне, а капитаны вернутся в Украину, где продолжат службу в обороне страны.

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