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Легендарна козацька чайка «Пресвята Покрова» прибуде зимувати до Лондона

22:00, 20 вересня 2024
Чайка «Пресвята Покрова» подолала 30 тисяч миль із Львова і тепер в Лондоні.
Легендарна козацька чайка «Пресвята Покрова» прибуде зимувати до Лондона
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Легендарна козацька чайка «Пресвята Покрова», створена у Львові 32 роки тому, 28 вересня прибуде до Лондона, де проведе зимовий сезон. Про це повідомили організатори події.

Цей човен, збудований у 1992 році за зразком бойового судна XVIII століття, вже пройшов близько 30 тисяч морських миль навколо Європи. «Це більше, ніж просто подорож човна – це вшанування багатої морської історії України. Ви матимете можливість побачити на власні очі символ української морської спадщини, відчути дух козаків та їхню незламну силу», – зазначили творці чайки.

На зустріч чайки у порту Лондона відбудеться урочиста церемонія з участю офіційних осіб, де розповідатимуть про історичну важливість корабля та українську морську ідентичність. Гостям також запропонують традиційні козацькі смаколики.

Чайка вирушила у свою подорож 13 вересня під проводом капітанів Тараса Беняха та Мирона Гуменецького. «Ми отримали спеціальний дозвіл на виїзд зза кордон, щоб ми мали можливість спровадити чайку до Англії, де запланована її зустріч. Приїхали наприкінці серпня і три тижні працювали над підготовкою до походу, робили вітрила поточний ремонт», – розповів Бенях, додавши, що екіпаж складається із семи моряків: шестеро українців та один француз.

Під час плавання човен зіткнувся зі штормом, але, за словами капітана, чайка витримала всі випробування: «Ми дуже раді, що човен добре себе поводить після ремонту».

Після прибуття «Пресвята Покрова» залишиться зимувати у Лондоні, а капітани повернуться до України, де продовжать службу в обороні країни.

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