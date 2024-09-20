У Польщі розширили зону стихійного лиха через масштабні повені — деталі

Стихійне лихо охопило кілька воєводств.

Фото: РАР

Нині Центральна Європа переживає сильну повінь, викликану зливами. Польське місто Строне-Шльонські Нижньосілезького воєводства пішло під воду. У країні було введено надзвичайний стан.

Влада Польщі розширила зону стихійного лиха, додавши до неї Болеславський, Яворський, Легницький та Злоторийський повіти. Про це заявив польський прем’єр-міністр Дональд Туск, передає Polsat News.

Про розширення зони стихійного лиха Туск оголосив на засіданні штабу з надзвичайних ситуацій у місті Нова-Соль.

«Існує рішення про включення Болеславського, Яворського, Легницького та Злоторийського повітів до переліку тих, на які поширюється режим стихійного лиха», – зазначив Туск.

Він також розповів, що отримав інформацію через особистий канал від мешканця житлового масиву Опатовіце у Вроцлаві.

«Там вода витікає з дренажних канав і накопичується на дорогах, через що масив відрізаний від світу. Я вже звернувся до заступника міністра Томчика з проханням, щоб солдати, які перебувають у цьому районі, негайно відреагували на ситуацію. Сподіваюся, вони швидко туди прибудуть. Дякую також за такі сигнали від громадян», – сказав Туск.

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