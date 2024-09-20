В Україні встановили нові вимоги до якості молока та молокопродуктів

Запрацювали нові вимоги до безпечності і якості молока та молокопродуктів.

Джерело фото: Look Studio / Unsplash

В Україні набрав чинності наказ Мінагрополітики під номером 2033 від 11.07.2024 щодо змін до вимог безпечності та якості молока і молочних продуктів.

Зокрема, документ запроваджує вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці.

Таке молоко буде вводитись кінцевому споживачу в обіг як харчовий продукт безпосередньо з господарства з виробництва молока, з фермерського магазину, з ємності для молока (цистерна, резервуар тощо), молочних автоматів для нефасованого сирого молока, зазначили у Міністерстві аграрної політики та продовольства.

Що змінюється можна переглянути на інфографіці нижче:

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