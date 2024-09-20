В Украине установили новые требования к качеству молока и молокопродуктов

Заработали новые требования к безопасности и качеству молока и молокопродуктов.

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В Украине вступил в силу приказ Минагрополитики под номером 2033 от 11.07.2024 относительно изменений к требованиям безопасности и качества молока и молочных продуктов.

В частности, документ вводит требования к сырому молоку, что не подвергалось термической обработке.

Такое молоко будет вводиться конечному потребителю в обращение как пищевой продукт непосредственно из хозяйства по производству молока, из фермерского магазина, из емкости для молока (цистерна, резервуар и т.п.), молочных автоматов для нефасованного сырого молока, отметили в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Что меняется можно просмотреть на инфографике ниже:

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