В Польше расширили зону стихийного бедствия из-за масштабных наводнений — детали

Стихийное бедствие охватило несколько воеводств.

Фото: РАР

Сейчас Центральная Европа переживает сильное наводнение, вызванное ливнями. Польский город Строне-Шленские Нижнесилезского воеводства ушел под воду. В стране было введено чрезвычайное положение.

Власти Польши расширили зону стихийного бедствия, добавив в нее Болеславский, Яворский, Легницкий и Злоторийский уезды. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает Polsat News.

О расширении зоны стихийного бедствия Туск объявил на заседании штаба по чрезвычайным ситуациям в городе Нова-Соль.

«Существует решение о включении Болеславского, Яворского, Легницкого и Злоторийского уездов в список тех, на которые распространяется режим стихийного бедствия», – отметил Туск.

Он также рассказал, что получил информацию через личный канал от жителя жилого массива Опатовице во Вроцлаве.

«Там вода вытекает из дренажных канав и накапливается на дорогах, из-за чего массив отрезан от мира. Я уже обратился к заместителю министра Томчику с просьбой, чтобы находящиеся в этом районе солдаты немедленно отреагировали на ситуацию. Надеюсь, они скоро туда прибудут. Благодарю также за такие сигналы от граждан», – сказал Туск.

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