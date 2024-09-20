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Володимир Зеленський повідомив, чи має Україна план «Б», якщо Джо Байден не підтримає план перемоги

15:49, 20 вересня 2024
Україна вже живе за «планом Б», — сказав Президент Зеленський.
Володимир Зеленський повідомив, чи має Україна план «Б», якщо Джо Байден не підтримає план перемоги
Фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що не бачив стратегію президента США Джо Байдена щодо завершення війни. Водночас він не відкидає можливість ознайомитися із документом під час візиту до Вашингтону.

"Про стратегію президента Байдена — а я її не бачив, і якщо він поділиться — із задоволенням ознайомлюся", — сказав Зеленський на спільній пресконференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Водночас, відповідаючи на запитання — що буде, якщо Байден не підтримає план перемоги і чи є в України на цей випадок план "Б", Зеленський сказав: "Ми вже в плані Б живемо і боремося".

За словами Зеленського плану "А" на війну не було ніколи, оскільки планом "А" було не допустити повномасштабного вторгнення рф.

Нагадаємо, Зеленський у Вашингтоні наступного тижня зустрінеться з віцепрезиденткою США і кандидаткою у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс та кандидатом від Республіканської партії Дональдом Трампом. Зокрема, він має представити план перемоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Зеленський заявив, що план перемоги повністю підготовлений. За словами Президента, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

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