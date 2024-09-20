У США шериф під час суперечки застрелив суддю у його робочому кабінеті

Окружний суддя загинув внаслідок стрілянини у будівлі суду американського міста Уайтсберг у штаті Кентуккі.

Фото: mountain-topmedia.com

У четвер, 19 вересня, в американському штаті Кентуккі в будівлі суду округу Летчер кількома пострілами було вбито окружного суддю Кевіна Маллінса, після чого на місці злочину без опору було затримано шерифа округу Шона Стайнса. Про це повідомила прес-служба місцевої поліції.

Зазначається, що в місті Уайтсберг 54-річного суддю було застрелено в ході суперечки, але поліція поки не роз'яснила, про що була суперечка і які могли бути мотиви того, хто стріляв.

Як пише місцева газета Mountain Eagle, шериф Стайнс прийшов до приймальні судді і сказав службовцям суду, що йому треба поговорити з суддею Маллінсом наодинці.

Стайнс і Маллінс і вдвох зайшли до кабінету судді і зачинили за собою двері, після чого пролунали постріли.

За даними газети, шериф Стайнс вийшов у фойє суду з піднятими руками та здався поліції.

У будівлі суду на момент стрілянини було близько 50 осіб, ніхто з них не постраждав.

Генеральний прокурор штату Рассел Коулман на своїй сторінці в соцмережі X заявив, що його відомство ретельно розслідує цю подію і досягне торжества правосуддя.

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