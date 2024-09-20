В Черновцах задержали автомобильного преступника, который похитил и разобрал на запчасти Тойоту киевлянина

Злоумышленник сменил номерные знаки авто и разобрал его на запчасти.

Правоохранители задержали 49-летнего жителя Черновцов, который похитил автомобиль у киевлянина и сдал его на запчасти. Во избежание разоблачения злоумышленник сменил номерные знаки на похищенной Тойоте и уехал в другую область, где продал авто за 3000 долларов. После содеянного он вернулся домой, где его вскоре задержали.

В полицию Киева обратился владелец автомобиля, сообщив о краже. На вызов оперативно выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции.

Как сообщил начальник управления, полковник полиции Араик Кочкадамян, злоумышленник уже имел криминальный опыт за аналогичные преступления. «Мы провели первоочередные оперативные мероприятия и установили движение похищенной машины. Как оказалось, злоумышленник, имея такое же транспортное средство, изменил номерные знаки похищенного автомобиля на собственные и выехал в другую область, где продал автомобиль на запчасти за три тысячи долларов, выдавая его за свой. Благодаря слаженной работе всех оперативных служб, мы установили местонахождение автомобиля, который уже был в разобранном состоянии и изъяли вещественные доказательства», - отметил Кочкадамян.

Полиция установила местонахождение автомобиля, который уже находился в разобранном состоянии, и изъяла улики. Злоумышленника задержали по месту жительства в Черновцах. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Досудебное расследование продолжается, и фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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