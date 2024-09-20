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На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей начался ремонт – возможны очереди

21:36, 20 сентября 2024
С 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска Корчева.
На одном из пунктов пропуска на границе с Польшей начался ремонт – возможны очереди
Источник фото: Patrick Pleul/dpa
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С 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска Корчева на направлении въезда в Польшу. Следовательно, работы могут повлечь за собой усложнение движения и более длительное время ожидания. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«По информации, полученной от польской стороны, с 23 сентября планируется замена асфальтного покрытия в пределах пункта пропуска "Корчева" на направлении въезд в РП (выезд из Украины) в зоне оформления грузовых транспортных средств», - говорится в сообщении.

Предварительно работы будут продолжаться до начала ноября 2024 года.

В ГПСУ просят учесть эту информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Также стало известно, что в пункте пропуска на границе с Венгрией ограничат движение транспорта на две недели.

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