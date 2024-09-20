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Ученые работают над вакциной против инфекций, передающихся половым путем

22:36, 20 сентября 2024
Международные эксперты объединяют усилия для разработки новых стратегий лечения.
Ученые работают над вакциной против инфекций, передающихся половым путем
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Сегодня инфекции, передающиеся половым путем, в частности сифилис, переживают этап возрождения и повышения устойчивости к существующим методам лечения. Чтобы решить эту проблему, международная команда экспертов объединила свои усилия для разработки новых стратегий лечения. Об этом пишет News Medical.

Сифилис, вызванный бактерией Treponema pallidum subspecies pallidum, впервые появился в Европе более 500 лет назад. После снижения заболеваемости в XX веке, в последние годы он снова стал распространенным. В 2022 году Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США зафиксировали более 207 000 случаев, что является самым высоким показателем с 1950-х годов, включая 3 755 случаев среди новорожденных.

Ученые с четырех континентов работают над глобальным исследованием, чтобы понять генетическую структуру бактерии и найти потенциальные мишени для вакцины. Они составили карту геномов образцов TPA из разных стран, таких как Колумбия, Китай, Малави и США, что открывает новые возможности для иммунизации.

Эксперты, такие как Джастин Радольф из Медицинской школы UConn, подтверждают важность этих исследований. Они также подчеркивают необходимость привлечения сообществ к обсуждению испытаний вакцины еще до ее создания. Доктор Арлин Сена из UNC-Chapel Hill занимается оценкой отношения населения к вакцинации, что может помочь устранить потенциальные опасения.

Сифилис остается серьезной угрозой для здоровья населения во всем мире. Надеемся, что дальнейшие усилия в разработке вакцины смогут остановить его распространение и предотвратить врожденные осложнения, связанные с этой инфекцией.

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