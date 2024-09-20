Державні органи можуть залишити свої офіційні канали у Telegram – секретар РНБО

Державним органам не потрібно видаляти свої офіційні канали у Telegram – коментар секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

Державні органи не повинні видаляти свої офіційні канали у Telegram. Відповідне роз’яснення додатково надав секретар Ради національної безпеки і оброни України Олександр Литвиненко.

Так, він пояснив, що на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК), яке відбулося 19 вересня, було розглянуто питання використання Telegram.

За результатами наради рекомендовано, як зазначив секретар РНБО, лише «обмежити використання функції месенджера Telegram для службового листування зі службовою метою та на службових пристроях».

«Рішення НКЦК носить рекомендаційний характер для Уряду, проте не стосується офіційних Telegram-каналів органів державної влади» - пояснив Олександр Литвиненко.

Таким чином, органи державної влади можуть продовжити інформувати суспільство про свою діяльність через Telegram.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», було прийнято рішення щодо заборони встановлення та використання Telegram на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств – операторів критичної інфраструктури.

Однак ця заборона не стосується персональних смартфонів, заявив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«Ще додатково уточню: рішення стосується лише переписки і пересилання документів через месенджер.

Також додатково потрібно уточнити ще питання: це рішення не забороняє державним органам, військовим формуванням і так далі вести офіційні сторінки в Телеграм. Воно цього не стосується. Бо вже бачу, що це питання не пояснили, а варто було і буде плутанина», — уточнив Коваленко.

«Мова йде про службові пристрої. Якщо простими словами, державні службовці, військові, співробітники критичної інфраструктури не мають використовувати Telegram на службових комп‘ютерах.

Я раніше говорив, що пересилання робочих документів через телеграм з робочих пристроїв несе ризики.

Зараз це колективне рішення. Але воно не стосується ваших персональних смартфонів» - підкреслив він.

Автор: Наталя Мамченко

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