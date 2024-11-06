Президент подписал закон о запрете использования в Украине пальмового масла в ряде продуктов

Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий использование гидрогенизированных растительных жиров и масел, пальмового стеарина в производстве детского питания, а также запрет называть шоколадом то, что им не является.

Президент Владимир Зеленский 6 ноября подписал закон о повышении качества потребляемых детьми пищевых продуктов 5148.

Согласно новому закону при производстве пищевых продуктов в Украине запрещается:

1) использование гидрогенизированных растительных жиров и масел, пальмового стеарина в производстве детского питания;

2) использование гидрогенизированных растительных жиров и масел, если содержание трансжирных кислот, которые не являются трансжирными кислотами, естественно содержащимися в жирах животного происхождения, в пищевом продукте, предназначенном для конечного потребителя, превышает 2 грамма на 100 грамм общего количества всех содержащихся жиров. в пищевом продукте.

Также будет запрещено использование для пищевых продуктов названий "шоколад", "белый шоколад", "молочный шоколад", "семейный молочный шоколад", "шоколад a la taza" и "шоколад familiar a la taza", если в таких продуктах содержатся животные жиры кроме молочного жира.

Аналогично запрещено использование таких названий, если в таких продуктах содержатся растительные жиры, кроме соответствующих требованиям и указанных в соответствующем перечне, утвержденном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов.

Операторы рынка, поставляющие пищевые продукты, не предназначены для конечного потребителя или не предназначены для поставки в заведения розничной торговли, в том числе электронной торговли, должны предоставлять другим операторам рынка информацию о содержании трансжирных кислот, не являющихся природно содержащимися в них жирными кислотами. жирах животного происхождения, если их содержание в пищевом продукте превышает 2 г на 100 г общего количества всех жиров, содержащихся в пищевом продукте.

Закон вступает в силу дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через один год со дня его опубликования.

Пищевые продукты, которые отвечают требованиям законодательства о безопасности и отдельные показатели качества пищевых продуктов, действовавшее до введения в действие настоящего Закона, но не отвечают требованиям настоящего Закона, могут находиться в обращении до наступления конечной даты потребления или истечения срока их годности.

Автор: Наталя Мамченко

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