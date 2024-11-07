Как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн — инструкция

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обнародовало инструкцию о том, как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн.
Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и не полученная в связи с его смертью, выплачивается членам семьи — по месяц смерти включительно.
Подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Предварительно необходимо подготовить и загрузить отсканированные документы:
- паспорт заявителя;
- идентификационный код;
- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;
- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;
- документы, подтверждающие совместное проживание с пенсионером на момент его смерти (справка ВПЛ заявителя и умершего при наличии);
номер банковского счета для перечисления средств в международном формате IBAN.
Для выплаты недополученной пенсии, вошедшей в состав наследства, необходимо предоставить свидетельство о праве на наследство.
Учтите требования к сканированным копиям документов:
- изготавливаются из оригиналов;
- должны быть цветными, четкими и читабельными;
- сохранены в форматах JPG или PDF;
- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;
- названия файлов должны соответствовать виду документа.
Результаты обработки заявления можно просмотреть в разделе «Мои обращения».
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