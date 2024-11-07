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Как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн — инструкция

08:48, 7 ноября 2024
Для подачи заявления на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера, нужно подготовить ряд документов.
Как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн — инструкция
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области обнародовало инструкцию о том, как подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера онлайн.

Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предусмотрено, что сумма пенсии, принадлежавшая пенсионеру и не полученная в связи с его смертью, выплачивается членам семьи — по месяц смерти включительно.

Подать заявление на выплату недополученной пенсии за умершего пенсионера можно через веб-портал Пенсионного фонда Украины, авторизовавшись с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Предварительно необходимо подготовить и загрузить отсканированные документы:

- паспорт заявителя;

- идентификационный код;

- выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о смерти или справку о смерти пенсионера;

- документы, подтверждающие родственные отношения с умершим пенсионером;

- документы, подтверждающие совместное проживание с пенсионером на момент его смерти (справка ВПЛ заявителя и умершего при наличии);

номер банковского счета для перечисления средств в международном формате IBAN.

Для выплаты недополученной пенсии, вошедшей в состав наследства, необходимо предоставить свидетельство о праве на наследство.

Учтите требования к сканированным копиям документов:

- изготавливаются из оригиналов;

- должны быть цветными, четкими и читабельными;

- сохранены в форматах JPG или PDF;

- размер каждого файла не должен превышать 1 МБ;

- названия файлов должны соответствовать виду документа.

Результаты обработки заявления можно просмотреть в разделе «Мои обращения».

 

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