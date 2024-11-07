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Як подати заяву на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера онлайн — інструкція

08:48, 7 листопада 2024
Для подачі заяви на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера треба підготувати низку документів.
Як подати заяву на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера онлайн — інструкція
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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області оприлюднило інструкція щодо того, як подати заяву на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера онлайн.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що сума пенсії, яка належала пенсіонеру і не була отримана у зв’язку з його смертю, виплачується членам сім’ї — по місяць смерті включно.

Подати заяву на виплату недоотриманої пенсії за померлого пенсіонера можна через вебпортал Пенсійного фонду України, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Попередньо потрібно підготувати та завантажити відскановані документи:

- паспорт заявника;

- ідентифікаційний код;

- витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть або довідку про смерть пенсіонера;

- документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим пенсіонером;

- документи, які підтверджують сумісне проживання з пенсіонером на момент його смерті (довідка ВПО заявника та померлого — за наявності);

- номер банківського рахунку для перерахування коштів у міжнародному форматі IBAN.

Для виплати недоотриманої пенсії, яка ввійшла до складу спадщини, необхідно надати свідоцтво про право на спадщину.

Врахуйте вимоги до сканованих копій документів:

- виготовляються з оригіналів;

- мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

- збережені у форматах JPG або PDF;

- розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

- назви файлів мають відповідати виду документа.

Результати опрацювання заяви можна переглянути в розділі «Мої звернення».

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