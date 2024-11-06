Вітчим просив встановити факт перебування на його утриманні дітей співмешканки — що вирішив суд

Чоловік зазначив, що з березня 2023 року він проживає з жінкою, яка має двох дітей від попереднього шлюбу, і всі вони зареєстровані за його адресою, знаходяться на його утриманні, а їхній біологічний батько, що живе на тимчасово окупованій території, не виплачує аліменти.

Житель Хмельницького району звернувся до суду із заявою про встановлення факту перебування на його утриманні дітей співмешканки. Про це повідомляє Хмельницький апеляційнийм суд.

Він пояснив, що з березня 2023 року проживає однією сім’єю з жінкою, котра від попереднього шлюбу має двох дітей. Вони зареєстровані й мешкають з ним та перебувають на його повному утриманні. Їхній батько наразі живе на тимчасово окупованій території України та не платить аліменти.

За словами заявника, встановлення факту перебування на його утриманні дітей має для нього юридичне значення, породжує виникнення прав та обов`язків щодо захисту соціальних гарантій та представницьких інтересів дитини в соціальних службах, за місцем роботи та під час проходження військової служби.

Віньковецький районний суд Хмельницької області у задоволенні заяви відмовив.

Чоловік оскаржив рішення до апеляційного суду: просив його скасувати та задовольнити заяву. На його переконання, суд першої інстанції безпідставно не взяв до уваги, що 24 серпня 2024 року він уклав шлюб зі співмешканкою й відповідно до акту обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання, двоє її дітей від першого шлюбу мешкають разом із ними й саме він їх виховує й утримує, тоді як їхній батько не має можливості цього робити.

Апеляційний суд зауважив, що у вітчима виникає обов`язок утримувати дітей лише у разі відсутності у нього матері та батька, або вони з поважних причин не можуть надавати належного утримання (постанова Верховного Суду від 14.12.2023 року № 160/11228/23).

За матеріалами справи, у дітей є мати й батько, які за нормами права, зобов`язані їх утримувати, незалежно від того чи перебувають вони у шлюбі та, чи проживають разом з дітьми або окремо від них. Заявник – вітчим – не надав достатніх та переконливих доказів того, що батьки дітей з поважних причин не можуть надавати дітям належного утримання, зазначила колегія суддів ХАС.

Відтак констатувала: за таких обставин висновки суду першої інстанції про відмову в задоволенні заяви – обґрунтовані, тож відхилила апеляційну скаргу заявника.

З постановою апеляційного суду у справі № 670/373/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд пояснив, чи розповсюджується на вітчима відстрочка від мобілізації з підстав виховання дитини з інвалідністю.

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