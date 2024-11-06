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Отчим просил установить факт пребывания на его содержании детей сожительницы — что решил суд

19:23, 6 ноября 2024
Мужчина отметил, что с марта 2023 года он проживает с женщиной, имеющей двоих детей от предыдущего брака, и все они зарегистрированы по его адресу, находятся на его содержании, а их биологический отец, живущий на временно оккупированной территории, не выплачивает алименты.
Отчим просил установить факт пребывания на его содержании детей сожительницы — что решил суд
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Житель Хмельницкого района обратился в суд с заявлением об установлении факта пребывания на его содержании детей сожительницы. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Он пояснил, что с марта 2023 года проживает одной семьей с женщиной, имеющей от предыдущего брака двоих детей. Они зарегистрированы и проживают с ним и находятся на его полном содержании. Их отец живет на временно оккупированной территории Украины и не платит алименты.

По словам заявителя, установление факта пребывания на его содержании детей имеет для него юридическое значение, порождает возникновение прав и обязанностей по защите социальных гарантий и представительских интересов ребенка в социальных службах, по месту работы и во время прохождения военной службы.

Виньковецкий районный суд Хмельницкой области в удовлетворении заявления отказал.

Мужчина обжаловал решение в апелляционный суд: просил его отменить и удовлетворить заявление. По его убеждению, суд первой инстанции безосновательно не принял во внимание, что 24 августа 2024 он заключил брак с сожительницей и в соответствии с актом обследования материально-бытовых условий фактического места жительства, двое ее детей от первого брака проживают вместе с ними и именно он их воспитывает и содержит, в то время как у их отца нет возможности этого делать.

Апелляционный суд отметил, что у отчима возникает обязанность содержать детей только в случае отсутствия у него матери и отца, или они по уважительным причинам не могут предоставлять должное содержание (постановление Верховного Суда от 14.12.2023 года № 160/11228/23).

По материалам дела, у детей есть мать и отец, которые по нормам права, обязаны их содержать, независимо от того находятся ли они в браке и проживают ли вместе с детьми или отдельно от них. Заявитель – отчим – не предоставил достаточных и убедительных доказательств того, что родители детей по уважительной причине не могут предоставлять детям должное содержание, отметила коллегия судей ХАС.

Следовательно, констатировала: при таких обстоятельствах выводы суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления – обоснованы, поэтому отклонила апелляционную жалобу заявителя.

С постановлением апелляционного суда по делу №670/373/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховный Суд объяснил, распространяется ли на отчима отсрочка от мобилизации по основаниям воспитания ребенка с инвалидностью.

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