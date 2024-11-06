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CEO Coinbase анонсировал «самый прокриптовалютный» Конгресс за всю историю США

13:05, 6 ноября 2024
219 новых членов Конгресса поддерживают криптоиндустрию, – Брайан Армстронг.
CEO Coinbase анонсировал «самый прокриптовалютный» Конгресс за всю историю США
Фото: Happy Coin News
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CEO Coinbase Брайан Армстронг заявил, что следующий состав Конгресса США станет «самым прокриптовалютным» в истории страны. По его словам, в Палату представителей и Сенат попали 219 кандидатов, которые поддерживают криптоиндустрию.

Во время выборов 2024 года криптоотрасль существенно увеличила политические расходы, и Армстронг уверен, что законодатели в следующем году будут более открытыми к рынку криптовалют. В разговоре с CNBC он выразил оптимизм, что независимо от результатов голосования, новый Конгресс будет поддерживать криптовалютный сектор.

Армстронг отметил, что даже кандидаты на президентский пост, в частности Дональд Трамп и Камала Харрис, уделяли внимание избирателям, заинтересованным в криптоинициативах. По данным некоммерческой организации Stand With Crypto, 355 кандидатов получили высокие оценки (A или B) за свою позицию по криптозаконодательству.

«Независимо от того, что произойдет на этих выборах, это будет самый прокрипто Конгресс, который у нас был», - отметил Армстронг.

Он считает, что более широкая поддержка в Конгрессе будет способствовать принятию законов, которые усилят защиту криптоинвесторов и дадут индустрии возможность развиваться в США.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», биткоин достиг рекорда в более $75 000 на фоне выборов президента США.

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США криптовалюта

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