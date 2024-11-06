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CEO Coinbase анонсував «найбільш прокриптовалютний» Конгрес за всю історію США

13:05, 6 листопада 2024
219 нових членів Конгресу підтримують криптоіндустрію, – Браян Армстронг.
CEO Coinbase анонсував «найбільш прокриптовалютний» Конгрес за всю історію США
Фото: Happy Coin News
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CEO Coinbase Браян Армстронг заявив, що наступний склад Конгресу США стане «найбільш прокриптовалютним» в історії країни. За його словами, до Палати представників і Сенату потрапили 219 кандидатів, які підтримують криптоіндустрію.

Під час виборів 2024 року криптогалузь суттєво збільшила політичні витрати, і Армстронг впевнений, що законодавці наступного року будуть більш відкритими до ринку криптовалют. У розмові з CNBC він висловив оптимізм, що незалежно від результатів голосування, новий Конгрес підтримуватиме криптовалютний сектор.

Армстронг зазначив, що навіть кандидати на президентську посаду, зокрема Дональд Трамп та Камала Гарріс, приділяли увагу виборцям, зацікавленим у криптоініціативах. За даними некомерційної організації Stand With Crypto, 355 кандидатів отримали високі оцінки (A або B) за свою позицію щодо криптозаконодавства.

«Незалежно від того, що станеться на цих виборах, це буде найбільш прокрипто Конгрес, який у нас був», — зазначив Армстронг.

Він вважає, що ширша підтримка в Конгресі сприятиме ухваленню законів, які посилять захист криптоінвесторів і дадуть індустрії можливість розвиватися в США.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», біткоїн досяг рекорду у понад $75 000 на тлі виборів президента США.

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США криптовалюта

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