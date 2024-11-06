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Біткоїн досяг рекорду у понад $75 000 на тлі виборів президента США

11:07, 6 листопада 2024
Біткоїн підскочив до рекордних 75 060 доларів, оскільки криптотрейдери зробили ставку на Трампа.
Біткоїн досяг рекорду у понад $75 000 на тлі виборів президента США
Фото: Gagadget.com
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В ніч на 6 листопада вартість біткоїна досягла рекордного рівня, піднявшись до 75 060 доларів, що стало зростанням на 7,5% за всього дві години. Як повідомляє Financial Times, основною причиною такого стрибка стало святкування криптоінвесторами очікуваної перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, який пообіцяв зробити США «біткоїн-наддержавою світу».

Це стало найбільшим досягненням вартості біткоїна після березня, коли його ціна піднялася до 73 803,25 долара. Трамп, позиціонуючи себе як прокриптовалютний кандидат, пообіцяв припинити «переслідування» індустрії. Він також здобув підтримку великих криптоінвесторів, зокрема венчурної компанії Andreessen Horowitz і братів Вінклвоссів, співзасновників Gemini.

Зростання біткоїна спричинило підвищення вартості інших криптовалют: Ethereum додав 7% і торгується за 2595 доларів, Solana зросла на 15%, досягнувши 186 доларів, а мем-токен Dogecoin, популярний серед прихильників Ілона Маска, подорожчав на 22%.

Попри те, що біткоїн торгувався вище 70 000 доларів на початку червня, його ціна різко впала до нижче 50 000 доларів у серпні після того, як президент Джо Байден вирішив не переобиратися на наступний термін. Однак останні два місяці криптовалюта пережила значне відновлення вартості, що повторювало тренди цін на акції соціальних медіа-компанії Трампа, Trump Media & Technology, яка часто слугувала барометром для його передвиборної кампанії.

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США вибори Дональд Трамп криптовалюта

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