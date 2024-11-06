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Перемога Трампа підвищує шанси закінчення війни в Україні «мирним шляхом», — глава МЗС Угорщини Петер Сійярто

10:47, 6 листопада 2024
Глава МЗС Угорщини заявив, що під час минулого президентства Дональда Трампа угорсько-американські політичні відносини були на високому рівні, а діалог між країнами активно сприяв вирішенню глобальних конфліктів.
Перемога Трампа підвищує шанси закінчення війни в Україні «мирним шляхом», — глава МЗС Угорщини Петер Сійярто
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах та заявив, що це повинно допомогти "встановити мир в Україні".

Він зазначив, що під час президентства Трампа у 2016-2020 роках угорсько-американські політичні відносини "були на піку", а діалог і переговори "були на передовій у вирішенні конфліктів, які загрожують світовій безпеці".

"Після рішення американських виборців ми можемо сподіватися, що угорсько-американська політична співпраця повернеться до свого піку, оскільки ми поділяємо схожі погляди на мир, нелегальну імміграцію та захист сімей. І після майже тисячі днів війни в Україні є більше шансів, ніж будь-коли, на встановлення миру!" , - заявив Сійярто.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також долучився до привітань. 

За словами Орбана, це "найбільше повернення в політичній історії США".

"Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!", - заявив угорський прем’єр.

Нагадаємо, за даними FoxNews, Дональд Трамп набрав більшість голосів, забезпечивши собі 277 голосів виборників при необхідних 270. Таким чином, результати показали, що колишній президент США Дональд Трамп переміг на виборах президента, забезпечивши собі другий термін майже через чотири роки після того, як залишив Білий дім.

У Флориді Дональд Трамп вийшов до прихильників після того, як медіа передбачили його перемогу на виборах президента США.

Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою. 

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США президент вибори Угорщина Дональд Трамп

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