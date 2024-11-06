У застосунку Армія+ запустили опитування щодо зміни місця служби

Функція покликана допомагати обирати служити там, де хочеться, а завдяки опитуванню Міноборони зможе удосконалити процес переведення.

Міноборони та Генштаб ЗСУ розробляють цифровий сервіс для спрощеного переведення між пріоритетними військовими частинами. Відтак, у застосунку Армія+ стартувало нове опитування, що дозволяє військовослужбовцям висловити думку щодо можливості зміни місця служби.

«Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, така функція покликана допомагати обирати служити там, де хочеться, а завдяки опитуванню Міноборони зможе удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії.

Опитування триватиме до 10 листопада і включатиме 12 питань.

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