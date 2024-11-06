В приложении Армия+ запустили опрос о смене места службы

Функция призвана помогать выбирать служить там, где хочется, а благодаря опросу Минобороны сможет усовершенствовать процесс перевода.

Минобороны и Генштаб ВСУ разрабатывают цифровой сервис для упрощенного перевода между приоритетными воинскими частями. Таким образом, в приложении Армия+ стартовал новый опрос, позволяющий военнослужащим высказать мнение о возможности смены места службы.

«Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих. Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных», — отметила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, такая функция призвана помогать выбирать служить там, где хочется, а благодаря опросу Минобороны сможет усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии.

Опрос продлится до 10 ноября и будет включать 12 вопросов.

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