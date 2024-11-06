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В приложении Армия+ запустили опрос о смене места службы

11:43, 6 ноября 2024
Функция призвана помогать выбирать служить там, где хочется, а благодаря опросу Минобороны сможет усовершенствовать процесс перевода.
В приложении Армия+ запустили опрос о смене места службы
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Минобороны и Генштаб ВСУ разрабатывают цифровой сервис для упрощенного перевода между приоритетными воинскими частями. Таким образом, в приложении Армия+ стартовал новый опрос, позволяющий военнослужащим высказать мнение о возможности смены места службы.

«Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих. Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных», — отметила заместительница министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

По ее словам, такая функция призвана помогать выбирать служить там, где хочется, а благодаря опросу Минобороны сможет усовершенствовать процесс перевода, чтобы место службы можно было сменить проще и без лишней бюрократии.

Опрос продлится до 10 ноября и будет включать 12 вопросов.

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военнослужащие Минобороны Армия+

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