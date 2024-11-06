Мужчина поставил на победу Трампа $15 млн и уже получил $10 млн

Пользователь букмекерской платформы уже заработал $10 млн после победы Трампа на выборах.

Пользователь букмекерской платформы сделал ставку на победу Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года, вложив рекордные $15 млн. Благодаря выигрышу на выборах, он уже сегодня забрал $10 млн своего выигрыша.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Напомним, Владимир Зеленский и Эмануэль Макрон поздравили Дональда Трампа с победой.

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