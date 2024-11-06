Чоловік поставив на перемогу Трампа $15 млн і вже отримав $10 млн

Користувач букмекерської платформи вже заробив $10 млн після перемоги Трампа на виборах.

Користувач букмекерської платформи зробив ставку на перемогу Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року, вклавши рекордні $15 млн. Завдяки виграшу на виборах, він вже сьогодні забрав $10 млн свого виграшу.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

Нагадаємо, Володимир Зеленський та Емануель Макрон привітали Дональда Трампа з перемогою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.