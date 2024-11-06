Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою у виборах президента США

Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах і висловив надію на стратегічне партнерство між Україною та США.

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах США, висловивши надію на подальший розвиток стратегічного партнерства між двома країнами. Про це він повідомив у соцмережі X.

Зеленський пригадав свою зустріч із Трампом у вересні та підкреслив важливість його підходу «мир через силу», який, на думку українського президента, може наблизити справедливий мир в Україні. «Це саме той принцип, який практично може наблизити справедливий мир в Україні. Я сподіваюся, що ми разом втілимо це в життя», — зазначив Зеленський, додавши, що з нетерпінням чекає ери сильних США під керівництвом Трампа.

Президент України також висловив сподівання на подальшу потужну двопартійну підтримку України в США та на розвиток взаємовигідного політичного і економічного співробітництва. Він наголосив, що Україна віддана забезпеченню довгострокового миру та безпеки в Європі і трансатлантичному співтоваристві за підтримки своїх союзників.

«Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Ми покладаємося на подальшу потужну двопартійну підтримку України в Сполучених Штатах. Ми зацікавлені у розвитку взаємовигідного політичного та економічного співробітництва, яке принесе користь нашим націям. Україна, як одна з найсильніших військових держав Європи, віддана справі забезпечення довгострокового миру та безпеки в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. Я з нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами», – додав Зеленський.

Президент Франції Емануель Макрон також привітав Дональда Трампа з перемогою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

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