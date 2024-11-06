Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой в выборах президента США

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах и выразил надежду на стратегическое партнерство между Украиной и США.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах США, выразив надежду на дальнейшее развитие стратегического партнерства между двумя странами. Об этом он сообщил в соцсети X.

Зеленский вспомнил свою встречу с Трампом в сентябре и подчеркнул важность его подхода «мир через силу», который, по мнению украинского президента, может приблизить справедливый мир в Украине. «Это именно тот принцип, который практически может приблизить справедливый мир в Украине. Я надеюсь, что мы вместе воплотим это в жизнь», - отметил Зеленский, добавив, что с нетерпением ждет эры сильных США под руководством Трампа.

Президент Украины также выразил надежду на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в США и на развитие взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества. Он подчеркнул, что Украина привержена обеспечению долгосрочного мира и безопасности в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке своих союзников.

«Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа. Мы полагаемся на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины в Соединенных Штатах. Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу нашим нациям. Украина, как одна из сильнейших военных держав Европы, предана делу обеспечения долгосрочного мира и безопасности в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников. Я с нетерпением жду возможности лично поздравить президента Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с Соединенными Штатами», - добавил Зеленский.

Президент Франции Эмануэль Макрон также поздравил Дональда Трампа с победой.

Как ранее писала « Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп победил на выборах президента США.

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