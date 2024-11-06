Президент підписав закон про заборону використання в Україні пальмової олії у низці продуктів

Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, пальмового стеарину у виробництві дитячого харчування, а також заборону називати шоколадом те, що ним не є

Президент Володимир Зеленський 6 листопада підписав закон щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми 5148.

Відповідно до нового закону під час виробництва харчових продуктів в Україні забороняється:

1) використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, пальмового стеарину у виробництві дитячого харчування;

2) використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, якщо вміст трансжирних кислот, які не є трансжирними кислотами, що природно містяться у жирах тваринного походження, у харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті.

Також буде заборонено використання для харчових продуктів назв «шоколад», «білий шоколад», «молочний шоколад», «родинний молочний шоколад», «шоколад a la taza» та «шоколад familiar a la taza», якщо в таких продуктах містяться тваринні жири, крім молочного жиру.

Аналогічно заборонено використання таких назв, якщо в таких продуктах містяться рослинні жири, крім тих, що відповідають вимогам та зазначені у відповідному переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Оператори ринку, які постачають харчові продукти, не призначені для кінцевого споживача або не призначені для постачання до закладів роздрібної торгівлі, у тому числі електронної торгівлі, повинні надавати іншим операторам ринку інформацію про вміст трансжирних кислот, які не є трансжирними кислотами, що природно містяться у жирах тваринного походження, якщо їх вміст у харчовому продукті перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один рік з дня його опублікування.

Харчові продукти, які відповідають вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що діяло до введення в дію цього Закону, але не відповідають вимогам цього Закону, можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку їх придатності.

Автор: Наталя Мамченко

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