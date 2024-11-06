Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Президент підписав закон про заборону використання в Україні пальмової олії у низці продуктів

13:39, 6 листопада 2024
Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, пальмового стеарину у виробництві дитячого харчування, а також заборону називати шоколадом те, що ним не є
Президент підписав закон про заборону використання в Україні пальмової олії у низці продуктів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 6 листопада підписав закон щодо підвищення якості харчових продуктів, що споживаються дітьми 5148.

Відповідно до нового закону під час виробництва харчових продуктів в Україні забороняється:

1) використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, пальмового стеарину у виробництві дитячого харчування;

2) використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, якщо вміст трансжирних кислот, які не є трансжирними кислотами, що природно містяться у жирах тваринного походження, у харчовому продукті, призначеному для кінцевого споживача, перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті.

Також буде заборонено використання для харчових продуктів назв «шоколад», «білий шоколад», «молочний шоколад», «родинний молочний шоколад», «шоколад a la taza» та «шоколад familiar a la taza», якщо в таких продуктах містяться тваринні жири, крім молочного жиру.

Аналогічно заборонено використання таких назв, якщо в таких продуктах містяться рослинні жири, крім тих, що відповідають вимогам та зазначені у відповідному переліку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

Оператори ринку, які постачають харчові продукти, не призначені для кінцевого споживача або не призначені для постачання до закладів роздрібної торгівлі, у тому числі електронної торгівлі, повинні надавати іншим операторам ринку інформацію про вміст трансжирних кислот, які не є трансжирними кислотами, що природно містяться у жирах тваринного походження, якщо їх вміст у харчовому продукті перевищує 2 грами на 100 грамів загальної кількості всіх жирів, що містяться в харчовому продукті.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через один рік з дня його опублікування.

Харчові продукти, які відповідають вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів, що діяло до введення в дію цього Закону, але не відповідають вимогам цього Закону, можуть перебувати в обігу до настання кінцевої дати споживання або закінчення строку їх придатності.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

закон Володимир Зеленський продукти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент підписав закон про заборону використання в Україні пальмової олії у низці продуктів

Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє використання гідрогенізованих рослинних жирів та олій, пальмового стеарину у виробництві дитячого харчування, а також заборону називати шоколадом те, що ним не є

Володимир Зеленський підписав закон, за яким Громадська рада міжнародних експертів з відбору Антикорсуду працюватиме до весни 2026 року

Президент підписав закон про продовження повноважень членів Громадської ради міжнародних експертів, які відбирають суддів ВАКС.

Лише 22 кандидати на посади суддів апеляційних судів з 124 змогли б скласти IQ – тест

Результати тестування на когнітивні здібності скасовано, але ВККС є над чим замислитися.

Відсутність доведеного факту СЗЧ не виключає позбавлення права на додаткову винагороду на підстави приписів доручення міністра оборони – Верховний Суд

Посилання скаржника на відсутність доказів притягнення його до відповідальності за фактом самовільного залишення військової частини не виключає можливості позбавлення його права на виплату додаткової винагороди на підставі приписів окремого доручення Міністра оборони.

Військовослужбовець, який не виконав наказ, потім може розраховувати на умовно-дострокове звільнення, але покарання має бути реальним – Верховний Суд

Верховний Суд відхилив прохання сторони захисту застосувати до військовослужбовця замість позбавлення волі покарання з випробуванням, але відмітив, що той потім може звернутися за умовно-достроковим звільненням.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Ходько
    Вадим Ходько
    суддя Куйбишевського районного суду м. Запоріжжя
  • Олексій Диба
    Олексій Диба
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Юлія Марків
    Юлія Марків
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Максим Тітов
    Максим Тітов
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді