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Владимира Зеленского беспокоит анонимность некоторых Telegram-каналов – советник по коммуникациям

19:25, 9 ноября 2024
Советник Президента по коммуникациям Дмитрий Литвин рассказал, что думает Владимир Зеленский о мессенджере Telegram в Украине.
Владимира Зеленского беспокоит анонимность некоторых Telegram-каналов – советник по коммуникациям
Источник фото: Сергей Лещенко
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Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что Глава государства Владимир Зеленский обеспокоен анонимностью некоторых Telegram-каналов и тем, как они используются в информационных операциях против Украины. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу «Цикаво».

По его словам, для решения этой проблемы стоит работать над повышением прозрачности платформы, а он лично не сторонник идеи полного запрета Telegram.

«Если влиять на Telegram таким образом, чтобы он придавал больше прозрачности всем процессам, и влиять на людей так, чтобы они не использовали его, скажем, для различных специальных операций против Украины, то, может, менее опасной будет сама платформа», — отметил советник по коммуникациям.

Как писала «Судебно-юридическая газета», с 11 ноября в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет запрещено использование мессенджера Telegram в служебных целях.

Также этот запрет начал действовать в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».

Кроме того, Национальный авиационный университет, согласно приказу исполняющей обязанности ректора Ксении Семеновой, тоже запретил устанавливать Telegram или использовать его вебверсию на служебных и личных устройствах, используемых для служебных целей.

Позже стало известно, что руководство Киевского национального лингвистического университета также вводит запрет на использование мессенджера Telegram на служебных устройствах.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий – операторов критической инфраструктуры.

«Судебно-юридическая газета» писала, что государственные органы не должны удалять свои официальные каналы в Telegram. Соответствующее разъяснение дополнительно предоставил секретарь Совета национальной безопасности и защиты Украины Александр Литвиненко.

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Владимир Зеленский офис президента

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