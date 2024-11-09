ЦПД при СНБО просит осторожно относиться к информации о разных «мирных планах»

В ЦПИ предупредили о волне инсайдов о «мирных планах».

В ближайшее время в медиа будет появляться множество инсайдов о «мирных планах», и в этой ситуации очень важно отделить реальную информацию от пропаганды, попыток влияния и погони за хайпом. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко.

«В ближайшие два месяца в СМИ будут появляться множество инсайдов о разных «мирных планах» со ссылкой на источники в «окружениях», торги и другие вещи. В некоторых манипуляциях будет заинтересована россия, которая ведет свою игру. Некоторые медиа будут гнаться за хайпом», – отметил он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации подчеркивает, что очень важно будет «отделить работу журналистов от влияния российских пропагандистов в этих историях», ведь последние всегда манипулируют такими инфоприводами.

«В любом случае, истины и реального положения дел в этих сценариях у медиа будет, как правило, мало. А вот теорий – много», – отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.