Те, у кого закончилась отсрочка от мобилизации, уже 10 ноября могут податься на следующую, — Минобороны.

Если у военнообязанного есть действующая отсрочка, то он не сможет оформить новую через Резерв+.

Если у военнообязанного есть действующая отсрочка, то он не сможет оформить новую через «Резерв+», но как только она закончится, а у большинства пользователей она истекает 9 ноября, то с 10 ноября можно будет податься на следующую. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». Теперь люди с инвалидностью и студенты могут получить отсрочку без очередей и бумажной бюрократии. Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки в AppStore и PlayMarket.

В то же время Екатерина Черногоренко сообщила, что если у военнообязанного есть действующая отсрочка, то он не сможет оформить новую через «Резерв+». Это чтобы не дублировать данные в реестрах.

Однако когда закончится отсрочка, то можно будет онлайн податься на следующую.

«Если человек, например, не находит себя в реестре, есть ошибки в фамилиях, налоговом коде, потому что эти реестры заполнялись людьми, которые могли ошибиться или каким-то образом неверно внесли данные, вы можете обратиться в техническую поддержку "Резерв+"», - объяснила Черногоренко.

По ее словам, обращения проработают и исправят ошибку, чтобы данные подтянулись в реестры.

Заместительница министра обороны Украины добавила, что срок действия отсрочки – три месяца.

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