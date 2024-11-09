На Черкасщине незаконный улов двух рыбаков нанес государству ущерб на более чем 6,3 млн гривен

У мужчин обнаружили 14 мешков, в которых запрещены орудия ловли и незаурядный улов: караси, лещи, плотва, судаки и щуки.

В Черкассах водный патруль провел «рыбацкую операцию» – у двух мужчин обнаружили не абы какой улов. По информации Патрульной полиции Украины, ущерб, нанесенный государству, оценили более чем в 6 миллионов 255 тысяч гривен.

Как говорится в сообщенные полиции, патрулируя прибрежную полосу Сулинского заказника, инспекторы и работники Государственной экологической инспекции Центрального округа увидели лодку, которая спешила к берегу, на ее борту находились два человека.

В полиции указывают, что мужчины были не с пустыми руками, у них обнаружили 14 мешков, в которых запрещены орудия ловли и незаурядный улов: караси, лещи, плотва, судаки и щуки.

Правоохранители изъяли рыбу, лодку, двигатель, авто и прицеп.

Напомним, что любителей рыбалки предупредили о важном запрете с ноября.

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