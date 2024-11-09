На Черкащині незаконний улов двох рибаків завдав державі збитків на понад 6,3 млн гривень

У чоловіків виявили 14 мішків, у яких — заборонені знаряддя лову й неабиякий улов: карасі, лящі, плітки, судаки та щуки.

У Черкасах водний патруль провів «рибацьку операцію» – у двох чоловіків виявили неабиякий улов. За інформацією Патрульної поліції України, збиток, завданий державі, оцінили у понад 6 мільйонів 255 тисяч гривень.

Як йдеться у повідомлені поліції, патрулюючи прибережну смугу Сулинського заказника, інспектори та працівники Державної екологічної інспекції Центрального округу побачили човен, який поспішав до берега, на його борту були два чоловіки.

У поліції вказують, що чоловіки були не з пустими руками, у них виявили 14 мішків, у яких — заборонені знаряддя лову й неабиякий улов: карасі, лящі, плітки, судаки та щуки.

Правоохоронці вилучили рибу, човен, двигун, авто та причіп.

Нагадаємо, що любителів риболовлі попередили про важливу заборону з листопада.

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