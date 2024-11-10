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У багатоповерхівці Києва пожежа розповсюдилася на три поверхи, фото

07:00, 10 листопада 2024
Загоряння сталось на третьому поверсі, а невдовзі вогонь встиг розповсюдитись на балкони 4 та 5 поверхів.
У багатоповерхівці Києва пожежа розповсюдилася на три поверхи, фото
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У Дніпровському районі столиці зайнялася пожежа у дев'ятиповерховому житловому будинку. Рятувальники евакуювали шістьох людей, одну жінку передали медикам.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у м. Києві, пожежа сталася вранці 9 листопада на бульварі Русанівському.

«Загоряння сталось на третьому поверсі, в дев'ятиповерховому житловому будинку. До прибуття рятувальників, вогонь встиг розповсюдитись на балкони 4 та 5 поверхів», - повідомили у ДСНС.

О 10:55 пожежу вдалося ліквідувати на площі 90 кв. м.

Причину виникнення пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

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ДСНС Київ пожежа

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