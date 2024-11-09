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Резерв+ замість ТЦК – які відстрочки наступними з’являться у застосунку

19:07, 9 листопада 2024
Наступний реліз буде для багатодітних батьків і для інших громадян з правом на відстрочку.
Резерв+ замість ТЦК – які відстрочки наступними з’являться у застосунку
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+». Тепер люди з інвалідністю та студенти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії. Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження в AppStore та PlayMarket.

Зараз сервіс доступний для:

  • Громадян, що мають дійсне пенсійне посвідчення за інвалідністю.
  • Студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються послідовно, переходячи з бакалаврату на магістратуру чи з магістратури на аспірантуру. Для них відстрочка діятиме до кінця дії воєнного стану і мобілізації.

За словами заступниці міністра оборони України з питань цифровізації Катерини Черногоренко, наступний реліз буде для багатодітних батьків (3+ дітей), нині для них ще триває бета-тестування послуги.

«Згодом планується розширити функціонал і для інших громадян з правом на відстрочку, включно з тими, хто має інвалідність, але не має пенсійного посвідчення. Процес відбуватиметься поступово, адже ми не завжди маємо всі необхідні цифрові дані», - зазначила представниця Міноборони.

Для відстрочки достатньо надіслати відповідний запит у застосунку Резерв+, система автоматично перевірить право на відстрочку і відобразить відповідний статус у електронному військовому документі.

Відповіді на поширені питання презентували у інфографіці нижче:

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ТЦК Міноборони відстрочка Резерв+ військовозобов'язаний

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