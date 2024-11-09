Резерв+ вместо ТЦК – какие отсрочки следующими появятся в приложении

Следующий релиз будет для многодетных родителей и для других граждан с правом на отсрочку.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине заработал новый онлайн-сервис для оформления отсрочки от мобилизации через приложение «Резерв+». Теперь люди с инвалидностью и студенты могут получить отсрочку без очередей и бумажной бюрократии. Обновленная версия приложения уже доступна для загрузки в AppStore и PlayMarket.

Сейчас сервис доступен для:

Граждан, имеющих действительное пенсионное удостоверение по инвалидности.

Студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся последовательно, переходя из бакалавриата на магистратуру или магистратуры на аспирантуру. Для них отсрочка будет действовать до конца действия военного положения и мобилизации.

По словам заместительницы министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, следующий релиз будет для многодетных родителей (3+ детей), сейчас для них продолжается бета-тестирование услуги.

«Впоследствии планируется расширить функционал и для других граждан с правом на отсрочку, включая тех, кто имеет инвалидность, но не имеет пенсионного удостоверения. Процесс будет происходить постепенно, ведь мы не всегда имеем все необходимые цифровые данные», - отметила представительница Минобороны.

Для отсрочки достаточно отправить соответствующий запрос в Резерв+, система автоматически проверит право на отсрочку и отобразит соответствующий статус в электронном военном документе.

Ответы на часто задаваемые вопросы презентовали в инфографике ниже:

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