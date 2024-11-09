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У Міноборони пояснили, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в Резерв+

17:30, 9 листопада 2024
Якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, то він не зможе оформити нову через Резерв+.
У Міноборони пояснили, що робити, якщо не вдається оформити відстрочку в Резерв+
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Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні запрацював новий онлайн-сервіс для оформлення відстрочки від мобілізації через додаток «Резерв+». Тепер люди з інвалідністю та студенти можуть отримати відстрочку без черг і паперової бюрократії. Оновлена версія застосунку вже доступна для завантаження в AppStore та PlayMarket.

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що якщо у військовозобов'язаного є діюча відстрочка, то він не зможе оформити нову через «Резерв+». Це щоб не дублювати дані в реєстрах.

Однак, коли закінчиться відстрочка, то можна буде онлайн податися на наступну.

«Якщо людина, наприклад, не знаходить себе в реєстрі, є помилки в прізвищах, податковому коді, тому що ці реєстри заповнювалися людьми, які могли помилитися або якимось чином невірно внесли дані, ви можете звернутися у технічну підтримку "Резерв+"», - пояснила Черногоренко.

За її словами, звернення опрацюють і виправлять помилку, щоб дані підтягнулися в реєстри.

Заступниця міністра оборони України додала, що термін дії відстрочки – три місяці.

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Міноборони відстрочка Резерв+ військовозобов'язаний

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