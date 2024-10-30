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Любителів риболовлі попередили про важливу заборону з листопада

08:12, 30 жовтня 2024
За недотримання норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності.
Любителів риболовлі попередили про важливу заборону з листопада
Джерело фото: Austin Neill / Unsplash
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В українських водоймах з 1 листопада розпочинається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Така заборона триватиме до початку нерестового періоду 2025 року. Про це повідомили у Державному агентстві рибного господарства України.

Накази із зазначенням переліків та меж зимувальних ям, де вилов риби заборонено уже видали територіальні управління Держрибагентства.

Водночас у Агентстві нагадують, що риболовля у цей період дозволяється за межами зимувальних ям зимовими вудками та жерлицями всіх видів з криги та, у разі відсутності льодового покриву, нахлистовими, донними, поплавковими вудками та спінінгами всіх видів з використанням штучної або природної принади, загальна кількість гачків на яких не повинна перевищувати 7 одиниць на одного рибалку.

Крім того, необхідно пам’ятати, що в осінньо-зимовий період (від льодоставу до скресання криги) забороняється використання знарядь лову, оснащених гачками, відстань у яких від цівки до кінчика жала перевищує 10 мм. Водночас протягом усього року забороняється використання одинарних з’єднаних між собою, подвійних і потрійних гачків без блешні, природної або штучної принади.

За недотримання зазначених норм передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків.

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