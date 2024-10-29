У МОЗ заявили, що діючі очільники МСЕК не будуть допущені до роботи у новій системі лікарських комісій

Інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але за певних умов.

Люди, які зараз очолюють медико-соціальні експертні комісії (МСЕК), не будуть допущені до позицій в оновленій системі лікарських комісій. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, пише Суспільне.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але за певних умов.

«Основним критерієм, за яким їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики», - заявили у МОЗ. У медіа пишуть, що у Міністерстві пояснили, що ця зміна є необхідною, аби експертизу проводили лікарі, що мають актуальний рівень медичних знань.

Крім того, у МОЗ зазначили, що справи, які уже прийняті на експертизу до МСЕК, передадуть у нові комісії зі збереженням черги розгляду.

Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування, або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення РНБО.

Як стало відомо, у Мінсоцполітики повідомили про роботу над впровадженням нової системи соціального страхування – єПотенціал. Як заявили у Міністерстві, команда розробила законопроєкт, який передбачає низку змін.

Нагадаємо, що Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив про намір ліквідувати медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) до 1 січня 2025 року. Замість цього функції МСЕК перейдуть до кластерних та надкластерних лікарень.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше Уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Також Віктор Ляшко повідомив про звільнення керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ, інших пов'язаних інститутів і співробітників, які відповідали за цей напрям.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачає ліквідацію медико-соціальних комісій, перевірку їх рішень та реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні.

Також відомо, що ДБР відкриватиме кримінальні справи проти посадовців з фейковими інвалідностями від МСЕК.

У МОЗ розповіли, хто тепер виконуватиме функції центральної МСЕК.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила закон про МСЕК, але незрозуміло, як він узгоджується з рішенням РНБО про ліквідацію МСЕК до кінця року.

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