Україні потрібні безкомпромісна боротьба з корупцією та верховенство права – Стефанішина

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції повідомила, що потрібно Україні для вдалих переговорів з ЄС.

Джерело фото: Facebook-сторінка Ольги Стефанішиної

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, на що Україні необхідно звернути увагу вже зараз заради вдалих перемовин про вступ в Європейський Союз.

«Україні потрібні швидкі, безкомпромісні та рішучі заходи у боротьбі з корупцією на всіх рівнях. Але разом з тим нам необхідно затвердити верховенство права та забезпечити високу якість правосуддя», - зазначила Ольга Стефанішина 29 жовтня під час роботи конференції «Шлях України до ЄС».

Також Ольга Стефанішина додала, що заради успіху євроінтеграції Україні та українцям доведеться змінити своє мислення та ставлення до багатьох речей.

«Наша ціль – не тільки вступ до ЄС, але і закріплення європейських принципів і цінностей на рівні законодавства, на рівні інституцій та на рівні нашого мислення», – розповіла віце-прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що 25 червня 2024 року між Україною та ЄС розпочалися перемовини про членство України в Європейському Союзі.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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