Держборг України збільшився за місяць на 32 мільярди та перетнув позначку у 6,4 трлн грн – Мінфін

Протягом вересня сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 32,31 млрд грн

Станом на кінець вересня державний та гарантований державою борг України становив 6,4 трильйона гривень або $155,56 млрд. Про це за оперативними даними повідомили у Міністерстві фінансів.

Протягом вересня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 32,31 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на $0,87 млрд.

Зокрема, у Мінфіні зазначили, що державний та гарантований державою зовнішній борг – 4 612,99 млрд грн (72,03 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $112,06 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 791,01 млрд грн (27,97 %), або $43,51 млрд.

Державний борг України становив 6 117,02 млрд грн (95,52 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $148,59 млрд. Державний зовнішній борг становив 4 393,21 млрд грн (68,60 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $106,72 млрд. Державний внутрішній борг становив 1 723,81 млрд грн (26,92 % загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або $41,87 млрд.

Гарантований державою борг України становив 286,98 млрд грн (4,48%), або $6,97 млрд, зокрема: гарантований державою зовнішній борг – 219,78 млрд грн (3,43 %), або $5,34 млрд; гарантований державою внутрішній борг – 67,20 млрд грн (1,05 %), або $1,63 млрд.

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