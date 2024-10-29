Госдолг Украины увеличился за месяц на 32 миллиарда и пересек отметку в 6,4 трлн грн – Минфин

В течение сентября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 32,31 млрд грн.

По состоянию на конец сентября государственный и гарантированный государством долг Украины составил 6,4 триллиона гривен или $155,56 млрд. Об этом, по оперативным данным, сообщили в Министерстве финансов.

В сентябре 2024 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 32,31 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $0,87 млрд.

В частности, в Минфине отметили, что государственный и гарантированный государством внешний долг – 4 612,99 млрд грн (72,03 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $112,06 млрд; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 1791,01 млрд грн (27,97%), или $43,51 млрд.

Государственный долг Украины составлял 6 117,02 млрд грн (95,52 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $148,59 млрд. Государственный внешний долг составлял 4 393,21 млрд грн (68,60 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или $106,72 млрд. Государственный внутренний долг составлял 1 723,81 млрд грн (26,92% общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или $41,87 млрд.

Гарантированный государством долг Украины составлял 286,98 млрд грн (4,48%), или $6,97 млрд, в том числе: гарантированный государством внешний долг – 219,78 млрд грн (3,43%), или $5,34 млрд; гарантированный государством внутренний долг – 67,20 млрд грн (1,05%), или $1,63 млрд.

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