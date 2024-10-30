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Украине нужны бескомпромиссная борьба с коррупцией и верховенство права – Стефанишина

08:01, 30 октября 2024
Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции сообщила, что нужно Украине для удачных переговоров с ЕС.
Украине нужны бескомпромиссная борьба с коррупцией и верховенство права – Стефанишина
Источник фото: Facebook-страница Ольги Стефанишиной
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Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала, на что Украине необходимо обратить внимание уже сейчас ради удачных переговоров о вступлении в Европейский Союз.

«Украине нужны быстрые, бескомпромиссные и решительные меры по борьбе с коррупцией на всех уровнях. Но вместе с тем, нам необходимо утвердить верховенство права и обеспечить высокое качество правосудия», - отметила Ольга Стефанишина 29 октября во время работы конференции «Путь Украины в ЕС».

Также Ольга Стефанишина добавила, что ради успеха евроинтеграции Украине и украинцам придется изменить и свое мышление, и свое отношение ко многим вещам.

«Наша цель – не только вступление в ЕС, но и закрепление европейских принципов и ценностей на уровне законодательства, на уровне институций и на уровне нашего мышления», – рассказала вице-премьер-министр.

Напомним, что 25 июня 2024 года между Украиной и ЕС начались переговоры о членстве Украины в Европейском Союзе.

Автор: Вячеслав Хрипун

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