В Минздраве заявили, что действующие руководители МСЭК не будут допущены к работе в новой системе врачебных комиссий

Другие врачи, работающие сейчас в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

Люди, возглавляющие сейчас медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), не будут допущены к позициям в обновленной системе врачебных комиссий. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет Общественное.

В частности, как говорится в сообщении, другие врачи, работающие сейчас в МСЭК, смогут податься на работу в больницы с 1 января 2025 года, но при определенных условиях.

«Основным критерием, по которому их будут отбирать, будет ведение врачебной практики», - заявили в Минздраве. В медиа пишут, что в Министерстве объяснили, что это изменение необходимо, чтобы экспертизу проводили врачи, имеющие актуальный уровень медицинских знаний.

Кроме того, в Минздраве отметили, что дела, которые уже приняты на экспертизу в МСЭК, передадут в новые комиссии с сохранением очереди рассмотрения.

Решения, которые МСЭК примет до 31 декабря, будут действительны. Будут пересматриваться только те дела, по которым правоохранители проводят расследование, или по которым законодатели определят категории для пересмотра в соответствии с последним решением СНБО.

Как стало известно, в Минсоцполитики сообщили о работе над внедрением новой системы социального страхования – єПотенціал. Как заявили в Министерстве, команда разработала законопроект, предусматривающий ряд изменений.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

В Минздраве рассказали, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла закон о МСЭК, но непонятно, как он согласовывается с решением СНБО о ликвидации МСЭК до конца года.

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