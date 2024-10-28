В Минздраве рассказали, кто теперь будет выполнять функции центральной МСЭК

Функции центральной МСЭК будет выполнять украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности.

Правительство приняло изменения в Положение о медико-социальной экспертизе, позволяющие Минздраву возлагать права и обязанности Центральной МСЭК на предприятие, учреждение или организацию, относящуюся к сфере управления Минздрава.

Таким образом, как сообщили в Минздраве, с 28 октября функции Центральной МСЭК возложены на Украинский государственный научно-исследовательский институт медико-социальных проблем инвалидности. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С 1 января 2025 года областные, городские и межрайонные МСЭК по всей стране перестанут выполнять свои функции по экспертизе инвалидности и установлению потери трудоспособности. Их функции передадут кластерным и сверхкластерным больницам.

Также Правительство утвердило план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди МСЭК:

создание рабочей группы для пересмотра решений, принимаемых МСЭК, в том числе в отношении должностных лиц;

разработку Минздравом и Минцифрой плана цифровизации прохождения всех этапов экспертизы;

скорый аудит всех пенсионных выплат по инвалидности прокурорам и другим должностным лицам государственных органов, который проведет Пенсионный фонд вместе с ГБР, Нацполицией и СБУ;

вынесение на рассмотрение Правительства законопроектов от Минздрава и Минсоцполитики по комплексной реформе МСЭК.

В Минздраве отмечают, что алгоритм обжалования решений МСЭК пока не изменился. Если дело было направлено на обжалование в Центральную МСЭК, то его будет перенаправлено ​​в Украинский государственный НИИ медико-социальных проблем инвалидности Минздрава Украины в городе Днепр. С гражданами свяжутся по поводу рассмотрения и дальнейших действий, очередность рассмотрения будет сохранена.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в настоящее время система МСЭК состоит из учреждений центрального и регионального уровня. Минздрав образует и назначает руководителя только Центральной МСЭК, осуществляющей организационно-методические функции. Региональная же вертикаль включает 328 МСЭК, из них 25 областных бюро и более 300 центрально-городских и межрайонных комиссий. Руководителей областных комиссий назначают областные советы.

Напомним, что Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о намерении ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) до 1 января 2025 года. Вместо этого функции МСЭК перейдут к кластерным и надкластерным больницам.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее Правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и введения новой модели.

Также Виктор Ляшко сообщил об увольнении руководителей Центральной медико-социальной экспертной комиссии Минздрава, других связанных институтов и сотрудников, отвечавших за это направление.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности МСЭК, которое предусматривает ликвидацию медико-социальных комиссий, проверку их решений и реформирование системы медико-социальной экспертизы в Украине.

Также известно, что ГБР будет открывать уголовные дела против должностных лиц с фейковыми инвалидностями от МСЭК.

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