Что отмечают 28 октября и какие памятные события произошли в этот день

28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

В Украине 28 октября отмечают День освобождения от фашистских захватчиков. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 2009 года с целью чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны.

Также сегодня празднуют День бабушек и дедушек. Этот праздник создан для того, чтобы показать свою благодарность бабушкам и дедушкам за любовь, заботу и мудрость.

Кроме того, 28 октября – Всемирный день дзюдо. Этот праздник был основан Международной федерацией дзюдо (IJF) 2011 года с целью повышения осведомленности о дзюдо и его ценностях.

А еще в этот день отмечается Международный день школьных библиотек. Этот праздник был начат Международной ассоциацией школьных библиотек в 1999 году. Цель этого дня – повысить осведомленность о важности школьных библиотек в развитии образования, чтения и информационной грамотности среди учащихся.

Верующие чтят память святых мучеников Терентия и Неонилы.

Памятные события:

1913 год — открывают трамвайное движение в Виннице;

1920 год — страны Антанты подписывают с Румынским королевством "Бессарабский протокол", который отдает Бессарабию Румынии;

1938 год — 17 тысяч польских евреев арестованы в Третьем Рейхе и отправлены в польскую границу;

1989 год — Верховная рада РСФСР принимает закон о государственном статусе украинского языка;

1993 год — Сенат Австралии признает Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;

2007 год – представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в него вошел украинский художник Иван Марчук.

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