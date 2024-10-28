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Что отмечают 28 октября и какие памятные события произошли в этот день

12:29, 28 октября 2024
28 октября - День освобождения Украины от фашистских захватчиков.
Что отмечают 28 октября и какие памятные события произошли в этот день
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В Украине 28 октября отмечают День освобождения от фашистских захватчиков. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 2009 года с целью чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны. 

Также сегодня празднуют День бабушек и дедушек. Этот праздник создан для того, чтобы показать свою благодарность бабушкам и дедушкам за любовь, заботу и мудрость.

Кроме того, 28 октября – Всемирный день дзюдо. Этот праздник был основан Международной федерацией дзюдо (IJF) 2011 года с целью повышения осведомленности о дзюдо и его ценностях.

А еще в этот день отмечается Международный день школьных библиотек. Этот праздник был начат Международной ассоциацией школьных библиотек  в 1999 году. Цель этого дня – повысить осведомленность о важности школьных библиотек в развитии образования, чтения и информационной грамотности среди учащихся.

Верующие чтят память святых мучеников Терентия и Неонилы.

Памятные события:

  • 1913 год — открывают трамвайное движение в Виннице;
  • 1920 год — страны Антанты подписывают с Румынским королевством "Бессарабский протокол", который отдает Бессарабию Румынии;
  • 1938 год — 17 тысяч польских евреев арестованы в Третьем Рейхе и отправлены в польскую границу;
  • 1989 год — Верховная рада РСФСР принимает закон о государственном статусе украинского языка;
  • 1993 год — Сенат Австралии признает Голодомор в Украинской СРР актом геноцида;
  • 2007 год – представлен список "100 гениев современности, живущих сегодня" британской газеты The Daily Telegraph, в него вошел украинский художник Иван Марчук.

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