Что отмечают 28 октября и какие памятные события произошли в этот день

В Украине 28 октября отмечают День освобождения от фашистских захватчиков. Этот праздник был установлен Указом Президента Украины 2009 года с целью чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны.
Также сегодня празднуют День бабушек и дедушек. Этот праздник создан для того, чтобы показать свою благодарность бабушкам и дедушкам за любовь, заботу и мудрость.
Кроме того, 28 октября – Всемирный день дзюдо. Этот праздник был основан Международной федерацией дзюдо (IJF) 2011 года с целью повышения осведомленности о дзюдо и его ценностях.
А еще в этот день отмечается Международный день школьных библиотек. Этот праздник был начат Международной ассоциацией школьных библиотек в 1999 году. Цель этого дня – повысить осведомленность о важности школьных библиотек в развитии образования, чтения и информационной грамотности среди учащихся.
Верующие чтят память святых мучеников Терентия и Неонилы.
Памятные события:
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