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НАПК: Заявления о том, что у руководителей МСЭК невозможно конфисковать незаконно приобретенные средства – манипуляция

10:37, 28 октября 2024
Заявления, что у руководителей МСЭК невозможно конфисковать незаконно приобретенные средства, являются манипулятивными или объясняются незнанием украинского законодательства.
НАПК: Заявления о том, что у руководителей МСЭК невозможно конфисковать незаконно приобретенные средства – манипуляция
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В НАПК отреагировали на публикации в сети с заголовками о том, что у руководителей и членов медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) невозможно конфисковать незаконно приобретенные средства и заявили, что эта информация является манипуляцией.

«Эти публикации являются манипулятивными или объясняются незнанием украинского законодательства. Телеграмм каналы, распространившие такой месседж, спутали важные понятия, а также полномочия правоохранительных органов и полномочия Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции», - отметили там.

В НАПК объясняют, что в отношении должностных лиц МСЭК и ряда других категорий декларантов НАПК может инициировать вопросы привлечения их к ответственности за недостоверное декларирование и другие нарушения антикоррупционного законодательства.

Вместе с тем, непосредственно НАПК в пределах своих полномочий не может составлять документы, которые стали бы основанием для конфискации судом средств или активов у указанной категории лиц, однако соответствующие полномочия есть у других органов и для этого существуют другие процедуры.

Чтобы таких лиц можно было привлечь к ответственности за незаконное обогащение или конфисковать по специальной процедуре гражданской конфискации необоснованные активы, следует внести изменения в Уголовный кодекс Украины и Гражданский процессуальный кодекс Украины. НАПК на этой неделе уже начало готовить проект изменений в эти кодексы во исполнение недавнего решения СНБО.

Детальніше юридичною мовою:

Стаття 3 Закону України «Про запобігання корупції» визначає такий суб'єктний склад осіб, на яких поширюється його дія:

  • п. 1 ч. 1 особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
  • п. 2 ч. 1 особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Законом України «Про запобігання корупції» голів та членів медико-соціальних експертних комісій, а також голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських і лікарсько-льотних комісій віднесено саме до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону тобто до суб’єктів, які прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Відповідно до норм чинного законодавства, лише особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, передбаченої ст. 368-5 КК України.

Також, у порядку передбаченому ст.ст. 290-292 ЦПК України, активи відповідних осіб (п. 1 ч. 1 ст. 3) можуть бути визнані судом необґрунтованими.

Таким чином, з метою притягнення голів та членів медико-соціальних експертних комісій до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення або визнання їх активів необґрунтованими необхідно внести відповідні зміни до ст. 368-5 КК України та ст. 290 ЦПК України. Відповідний законопроект вже розробляється НАЗК та буде внесений на розгляд Уряду.

Разом з тим, суд, у разі вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих злочинів, а також злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості відповідно до ст. 59 «Конфіскація майна» або злочинів зазначених у ст. 96-1 «Спеціальна конфіскація» КК України, до голів та членів медико-соціальних експертних комісій і може бути застосована конфіскація майна, яка полягатиме у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.

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деньги НАПК МСЕК

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